CPR, Rali do Algarve: Como se pode resolver o problema dos tempos em falta? | AutoSport

Os acidentes na PE2 de Craig Breen e Bernardo Sousa complicaram e de que maneira as contas deste rali. Há vários casos, como o de Miguel Correia, que viram os seus tempos serem significativamente afetados pelos incidentes. No entanto, trata-se de um tempo provisório enquanto o CCD e o Diretor de prova resolvem esta questão.

E como pode ser resolvida? Em Fafe essa questão foi tratada graças aos parciais, extrapolando o tempo dos parciais que não foram afetados pelos incidentes. Neste caso, o acidente deu-se no Km12, havendo um parcial no Km 10. Usando o mesmo raciocínio da FIA em Fafe, os tempos dos pilotos que foram afetados pelos incidentes seriam extrapolados tendo em conta o primeiro parcial. Ora para já ainda não se sabe, pelo que os pilotos afetados carregam um tempo provisório. No entanto, a decisão final terá de ser tomada antes do primeiro troço da tarde.

Foto: AIFA