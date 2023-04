CPR, Rali do Algarve: ‘bico de obra’ para resolver… | AutoSport

Os acidentes de manhã no Rali do Algarve estão a deixar os Comissários Desportivos da prova com problemas delicados para resolver, já que houve concorrentes ‘apanhados’ pelos acidentes de Craig Breen e Bernardo Sousa que foram afetados por isso.

Olhando só para as posições dos pilotos de quem se esperava fazer melhores resultados nesta prova, por exemplo Miguel Correia, verificamos que está muito atrasado, a quase 22m30s da frente, pelo que é certo que o seu tempo na PE2 terá de ser revisto (entre o de muitos outros pilotos, claro).

A questão complicada é o tempo que lhe vai ser atribuído, porque isso pode decidir de imediato a sua classificação neste rali. Se lhe for atribuído o tempo do pior RC2 que terminou o troço em condições normais, esse tempo pode ser muito enganador face à expectativa do que seriam as prestações do piloto da ARC Sport. Se assim for, o resultado está totalmente condicionado. Para já irá ser atribuido um tempo provisório, enquanto a decisão final não é tomada.

Vamos ver o que decidem os Comissários Desportivos, pois o facto dos acidentes terem sucedido no primeiro troço do dia, e não, haver, por isso, referências.

Imagine-se que isto se tinha passado à tarde. Já haveria as passagens da manhã e aí seria fácil aos Comissários decidirem os tempos, pois bastaria ‘transpor’ as prestações da manhã para a tarde, mas não é esse o caso. As decisões não são fáceis, vamos ver o que decide o CCD e o Diretor de Prova.