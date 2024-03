CPR, Rali do Algarve, Armindo Araújo: “satisfeitos por voltarmos a ser a equipa mais forte entre as duplas nacionais” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho fizeram uma grande exibição no Rali Casinos do Algarve e terminaram a segunda prova do campeonato na segunda posição da geral, depois de terem levado a melhor na luta pelo melhor lugar entre os portugueses. Num rali em que não tinham quaisquer referências, pelo facto de o estarem a disputar pela primeira vez, a dupla do Skoda Fabia RS conseguiu cumprir à risca a estratégia delineada à partida para a prova algarvia e, no final, os dividendos foram amplamente positivos. “Assumimos uma escolha e gestão de pneus com a clara noção que poderíamos não ser tão rápidos no primeiro dia, mas que nos dava uma boa posição na estrada nas especiais de hoje. Isso obrigou-nos a fazer uma recuperação e a travar uma intensa luta até à última especial. Conseguimos subir até ao segundo lugar no penúltimo troço e segurar a posição no final. Estrategicamente fomos eficazes”, disse.

Armindo Araújo conseguiu repetir o resultado com que abriu a temporada em Fafe, e sai do Algarve com mais um excelente resultado para as contas do Campeonato de Portugal de Ralis. “Estamos obviamente muito satisfeitos por voltarmos a ser a equipa mais forte entre as duplas nacionais, num rali que sabíamos que iria ser muito difícil e exigente. Toda a equipa fez um excelente trabalho e saímos daqui ainda mais confiantes para o resto da temporada”, concluiu.

A próxima prova do CPR será o Rali Terras D’Aboboreira que irá para a estrada entre os próximos dias 26 e 27 de abril.