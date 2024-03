CPR, Rali do Algarve: 2RM prometem emoção | AutoSport

Foram 13 em Fafe, serão agora 17 no Rali do Algarve os concorrentes das duas rodas motrizes no CPR, uma competição que manteve, para já a espinha dorsal do ano passado, mas que arranca com menos concorrentes, sendo provavelmente a razão os novos troféus de duas rodas motrizes.

O Clio Trophy Portugal arranca somente no Rally de Lisboa, e a criação da Peugeot Rally Cup Portugal que agora começa no Algarve já fez subir a lista e em todas as provas do CPR 2RM que pertencerem também aos vários troféus, deverá haver mais participantes.

Depois de vencerem em Fafe, Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) marcam de novo presença, mas a sua manutenção no campeonato depende dos apoios, vamos ver como irá evoluir essa situação.

Hugo Lopes/Magda Oliveira (Peugeot 208 Rally4) com o piloto a ser vencedor da última edição da Peugeot Rally Cup Portugal (antes denominada Rally & You Cup Portugal), parte como uns dos favoritos: “O início da época é sempre um momento que nos deixa bastante empolgados e ansiosos, mas acima de tudo é o momento pelo qual trabalhámos tanto durante a pré-época e que tanto esperamos que chegue!”

Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) vão uma vez mais apostar na fórmula dos últimos anos, e com a Prolama, vai apontar mais para a Peugeot Rally Cup Portugal.

Já Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4) dupla da Beira Baixa que compete com um Peugeot 208 Rally4 assistido pela Domingos Sport tem como objetivo “o campeonato e este é uma maratona pontual”

De regresso está a dupla ucraniana, Anton Korzun/Pavlo Kononov (Peugeot 208 Rally4), cada vez mais perto dos lugares da frente, Rafael Cardeira/Luís Boiça têm este ano um Peugeot 208 Rally4, agora mesmo um leão ao invés do Renault, Daniel Nunes/José Janela (Peugeot 208 Rally4) volta a tentar as 2RM depois de já ter passado pelos Rally3 onde não havia concorrentes para uma boa competição, Guilherme Meireles/Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) faz o seu caminho para dar sequência ao nome Meireles nos ralis em Portugal o que já sucede há várias décadas, e por fim o plantel estende-se ainda com as duplas Paulo Roque/Marco Macedo (Peugeot 208 Rally4), João Andrade/Pedro Santana (Peugeot 208 Rally4), Miguel Abrantes/Fábio Reis (Ford Fiesta Rally4), Rafael Rêgo/Rui Serra (Peugeot 208 Rally4), Pedro Pereira/João Aguiar (Peugeot 208 Rally4), Jorge Carvalho/António Santos (Renault Clio Rally4), Luís Morais/Rafael Cunha (Peugeot 208 Rally4), Diogo Marujo/Jorge Carvalho (Peugeot 208 Rally4), Luís Caetano/David Monteiro (Renault Clio Rally5).