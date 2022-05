CPR, Rali de Portugal (shakedown): Armindo Araújo foi o mais rápido, já houve gente com problemas | AutoSport

Armindo Araújo/Miguel Ramalho (Skoda) foram os mais rápidos nos 4,55 km da especial de Baltar, local do Shakedown do Rali de Portugal, batendo Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai) por 0.4s e Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai) por 2.8s.

Num troço que serve para ver se as máquinas estão ‘au point’ , há quase sempre quem tenha algum percalço e neste shakedown isso não foi exceção. Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) deram um toque e ficaram com problemas na caixa de direção do Skoda, tiveram que parar, nem sequer têm tempo registado. Também Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) tiveram um percalço e também não registaram qualquer crono.

Tempos

#38 Araújo Armindo – Ramalho Luís Škoda Fabia Rally2 evo 3:09.3 #52 Teodósio Ricardo – Teixeira J. Hyundai i20 N Rally2 3:09.7 #43 Magalhães Bruno – Magalhães C. Hyundai i20 N Rally2 3:12.1 #56 Salvi Diogo – Ramalho Miguel Škoda Fabia R5 3:13.0 #48 Almeida Pedro – Castro Mário Škoda Fabia Rally2 evo 3:13.8 #54 Simões Lucas – Almeida Nuno Hyundai i20 R5 3:14.0 #46 Fontes José Pedro – Ponte Inês Citroën C3 Rally2 3:16.2 #82 Castro Manuel – Cunha Ricardo Škoda Fabia R5 3:22.3 #83 Filipe Ricardo – Almeida Fernando Ford Fiesta R5 3:32.1 #58 Caldeira Paulo – Gonçalves Ana Citroën C3 Rally2 3:36.4

