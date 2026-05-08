CPR, Rali de Portugal, PEC5: Armindo Araújo “vinga-se” e vence, Rúben Rodrigues dilata vantagem

Depois da desilusão no início do dia, a “vingança” no troço seguinte. Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) venceram a PEC5, Arganil 1, com 18,62 km. Com o tempo de 12:35.7, Armindo conseguiu responder de forma positiva ao desaire.

Quem também começou a responder foi Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2), com o segundo melhor registo, a 5 segundos de Armindo. Os líderes do CPR, Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2), adotaram uma toada mais cautelosa e ficaram a 6,4 seg. da referência. Pedro Meireles / Mário Castro (Škoda Fabia RS Rally2) ficaram a 9,1 seg. do melhor tempo, à frente de José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally4 HF Integrale), que completaram o top 5, a 9,9 da referência.

Ricardo Teodósio / José Teixeira (Citroën C3 Rally2) fizeram o sexto tempo, à frente de Gonçalo Henriques / Inês Veiga (Hyundai i20 N Rally2), com problemas na suspensão traseira direita. Também Hugo Lopes / Magda Oliveira (Hyundai i20 N Rally2), com o nono tempo, tiveram problemas de direção, perdendo muito tempo. Em oitavo ficou Diogo Salvi / Gonçalo Cunha (Škoda Fabia RS Rally2) e Diogo Marujo / Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo) completaram o top 10.

Nas contas da geral, Rúben Rodrigues tem 18,8 segundos de vantagem sobre Gonçalo Henriques, que viu Pedro Almeida aproximar-se, estando agora a 4 segundos do segundo posto. José Pedro Fontes está em quarto, a 40,5 segundos da liderança e a 17,7 segundos do pódio. Pedro Meireles completa o top 5, a 6,5 seg. de Fontes. Seguem-se Ricardo Teodósio, Diogo Salvi, Hugo Lopes, Paulo Neto e Ricardo Filipe / Filipe Carvalho (Škoda Fabia R5).

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