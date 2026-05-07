CPR, Rali de Portugal, PEC1: Rúben Rodrigues trouxe o ‘balanço’ da Aboboreira
Depois de ter vencido o Rali Terras d’Aboboreira, Rúben Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2) entrou a “pés juntos” no Rali de Portugal e venceu o primeiro troço do rali com 6.2s de avanço para Armindo Araújo (Škoda Fabia Rs Rally2) com Gonçalo Henriques (Hyundai I20 Rally2) em terceiro a 6.7s, o mesmo tempo de Pedro Almeida (Toyota Gr Yaris Rally2).
Seguiu-se Pedro Meireles (Škoda Fabia Rs Rally2), 10.3s atrás do piloto da Hyundai, ainda assim na frente de José Pedro Fontes (Lancia Ypsilon Rally2), mais 0.4s, com Hugo Lopes-Magda Oliveira (Hyundai I20 Rally2) a fazer o sétimo tempo a mais 2.4s , na frente de Ricardo Teodósio (Citroën C3 Rally2) e Diogo Marujo (Škoda Fabia Evo Rally2). Diogo Salvi / Gonçalo Cunha (Škoda Fabia RS Rally2), Ricardo Filipe / Filipe Carvalho (Škoda Fabia R5), Paulo Neto / Carlos Magalhães (Škoda Fabia RS Rally2) o top 12.
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