CPR, Rali de Portugal – Rúben Rodrigues: “O plano era simples: não cometer erros”

Rúben Rodrigues (Toyota GR Yaris Rally2 / Auto Açoreana Racing) foi a grande figura do Rali de Portugal a contar para o Campeonato de Portugal de Ralis, ao conseguir o segundo triunfo consecutivo do ano.

O piloto açoriano impôs-se desde as primeiras especiais, vencendo a PEC 1 com uma vantagem de 6,2 segundos sobre a concorrência e consolidou a liderança ao longo de toda a fase de quinta-feira. Na sexta-feira, a penalização de 2 minutos e 40 segundos sofrida por Armindo Araújo e as dificuldades de Gonçalo Henriques com a suspensão, permitiram a Rodrigues gerir com confiança a sua vantagem.

Mesmo com Henriques a aproximar-se no final do dia reduzindo a diferença para 10,9 segundos à entrada da última especial, Rodrigues manteve a cabeça fria (a margem era confortável o suficiente para isso) e nunca comprometeu o seu resultado, chegando à Power Stage como líder destacado da prova, com o triunfo que seria confirmado no fim da prova, em mais uma excelente demonstração.

Em declarações ao AutoSport, Rodrigues enalteceu o trabalho da equipa e a confiança com que encarou estes dois dias de prova:

“Desde o início do rali marcámos a nossa posição. Desde o shakedown que mostrámos a nossa rapidez e a nossa competitividade. Fomos desde o primeiro momento muito fortes. Gerimos quando tínhamos de gerir, atacámos quando era necessário atacar e não cometemos qualquer tipo de erro. Estar aqui à partida do maior rali de Portugal, inserido numa comitiva WRC, pela primeira vez a competir nestes troços — para mim desconhecidos, com outra configuração de carro, com pneus diferentes — foi um grande feito para nós e para a nossa equipa.”

“Estamos todos de parabéns: eu, a Auto Açoreana Racing e os nossos patrocinadores têm motivos para estar orgulhosos do que fizemos aqui. E um reconhecimento também à ARC, que fez um trabalho incrível. O Yaris não teve qualquer tipo de problema — esteve sempre a um nível muito bom, é um carro que transmite sensações incríveis.”

“Estes troços da zona centro são completamente diferentes do que estou habituado. A leitura de terreno é muito importante. A cada curva, a cada metro, podemos ser surpreendidos. Temos de estar sempre muito atentos, e não é fácil manter o ritmo e a velocidade que queremos, sobretudo quando partimos um pouco atrás na estrada.”

“O plano era simples: não cometer erros e conseguimos, não apanhámos nenhum susto. Fomos sempre muito focados e concentrados em retirar daqui o máximo de pontos possíveis. Esse foi o segredo.”

“Agora entra uma fase de asfalto. Vamos continuar a trabalhar e esperamos ser competitivos como fomos aqui na terra.”