CPR, Rali de Portugal, Ricardo Teodósio: “Já venho muito mais confiante”
Ricardo Teodósio (Citroën C3 Rally2) terminou o Rali de Portugal a contar para o Campeonato de Portugal de Ralis no quinto lugar entre os pilotos nacionais, numa prova que o próprio considera ter sido melhor do que a estreia em Amarante. Ainda em fase de adaptação ao novo carro, saiu com confiança reforçada e já com o Rally de Lisboa na mira.
Teodósio chegou a esta prova focado em continuar a conhecer o Citroën C3 Rally2, optando deliberadamente por não alterar a afinação do carro ao longo de toda a prova, uma decisão estratégica para perceber o comportamento base do carro. A aposta revelou-se acertada: os tempos foram melhorando ao longo da prova, a diferença para os pilotos da frente foi diminuindo e o piloto algarvio terminou sem qualquer problema mecânico.
“Este Rali de Portugal foi melhor do que a Aboboreira. Pelo menos para mim, porque me sinto mais à vontade com o carro neste momento. Os tempos foram evoluindo, a diferença para os da frente foi diminuindo e o meu à vontade com o carro também foi melhorando. Mas agora estamos num ponto em que temos de trabalhar mais um pouco.”
“Não mexemos nada no carro desde que o rali começou até ao fim. Apenas ontem, alguns ajustes de pormenor antes da super especial. Só isso. Queria perceber como é que o carro funciona com a minha maneira de conduzir, porque aquilo tem de ser conduzido à minha maneira, não pode ser de outra.”
“Já venho muito mais confiante. Sei que dá para mais, só que os campeonatos não se ganham numa prova. Temos de pensar nisso: este é apenas o nosso segundo rali. Terminámos em quinto entre os portugueses e houve quem tivesse piores experiências do que nós. O carro esteve impecável, zero problemas.”
“Quero dar os parabéns à minha equipa. Fizeram todos um trabalho excelente e chegámos ao fim sem problema nenhum no carro. No rali passado chegámos ao fim com uma série de pequenos problemas. Isto é tudo aprendizagem para nós e a cada prova vamos sempre melhorando.”
Para as próximas provas de asfalto, o piloto planeia fazer um teste no Algarve, aproveitando o Rali de Portimão como prova de desenvolvimento, sem ambições classificativas, antes de atacar a sério no Rally de Lisboa.
“Eu costumo gostar mais de terra, mas este carro parece ser muito bom no asfalto. Vamos acreditar que no Rally de Lisboa conseguimos fazer um pódio, é pelo menos isso que queremos. Vou fazer um teste de asfalto no Algarve, em princípio no Rali de Portimão, para sentir o carro e estar à vontade com ele, não me interessa a classificação, quero é chegar a Lisboa preparado para ser rápido.”
Foto: Zoom Motorsport
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