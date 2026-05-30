CPR, Rali de Portugal, Ricardo Teodósio: “Estou contente com o resultado”

Ricardo Teodósio e José Teixeira (Citroën C3 Rally2) terminaram o Rali de Lisboa no quarto lugar da geral, terceiro no CPR 2026, numa prova em que o piloto algarvio foi melhorando ao longo do fim de semana e saiu da capital claramente satisfeito com a evolução.

O processo de adaptação ao Citroën continua a ser o fio condutor da época de Teodósio, que vai identificando as limitações do carro e ajustando a sua pilotagem em conformidade. A principal dificuldade reside nas transições de massa em curvas rápidas e médias encadeadas, onde o setup mais suave das molas face aos adversários cria um ligeiro atraso na resposta que obriga o piloto a ser mais cauteloso. Ainda assim, a evolução de sexta para sábado foi significativa, chegando mesmo a ganhar uma das classificativas mais rápidas do rali, e a confiança cresce a cada quilómetro percorrido com o carro.

Teodósio encarou a prova como mais um passo num processo de crescimento que aponta para maiores ambições nas próximas rondas.

“O balanço foi positivo, tendo em conta os quilómetros que temos de carro. Este carro quer que eu arrisque mais um bocado — e hoje já arriscámos bastante, melhorámos os nossos tempos de ontem para hoje de forma significativa. Fizemos uns tempos engraçados, inclusive ganhámos aquele troço super rápido.”

Sobre o principal ponto a melhorar, Teodósio foi técnico e preciso: “Tenho um setup de molas mais mole do que quase todos os meus adversários. Isso cria-me um problema nas transições de massa em curvas seguidas — uma direita e uma esquerda pegadas — o que obriga a ter cuidado e perco um pouco de certeza absoluta aí. Nas médias rápidas também perco alguma coisa.”

Ainda assim, o piloto saiu da prova claramente animado: “Estou contente com o resultado. Acabámos quartos da geral, mas terceiros para o CPR porque o Rodrigues não pontua. Com mais quilómetros de carro, a gente consegue e no asfalto, com este carro, estamos lá. Saio contente deste rali — e além de tudo, diverti-me. Nos troços dei espetáculo, fiz o meu papel. A malta gosta, e eu também gosto. Se não gostasse, não fazia.”

Questionado sobre a nova geração de pilotos que está a agitar o campeonato, Teodósio respondeu com uma gargalhada e muita sabedoria: “Os miúdos estão a andar muito bem. Eu também já passei por isso — quando era novo também cheguei cá e comecei a bater o pé aos mais velhos. Agora é a vez deles. E sou eu a sofrer essa consequência desta vez.”