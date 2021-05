CPR, Rali de Portugal, Ricardo Teodósio: “estamos na luta pelo campeonato e é isso que interessa” | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Škoda Fabia Rally2 evo) terminaram o Rali de Portugal, a ‘contar’ para o CPR no terceiro lugar, depois de um rali marcado pela escolha desadequada de pneus. Ao levarem pneus duros, e com as temperaturas ‘frescas’ demais, os pneus nunca estiveram no seu ponto de ‘ebulição’ ideal para permitir outra prestação à dupla algarvia: “Foi o resultado possível. Tivemos uma escolha de pneus, que não foi a mais apropriada devido às condições climatéricas que tivemos, a temperatura não subiu o suficiente para que os pneus que escolhemos trabalhassem em condições, depois perdi um pouco a confiança, o que é normal, porque sem confiança não se consegue andar o mesmo.

Portanto, a manhã não nos correu como nós queríamos e desejávamos. Tivemos muita falta de tração, depois em Arganil tivemos problemas de travões, com o pedal do Skoda muito esponjoso.

Na parte da tarde, como estava mais calor, pensei que os pneus funcionassem melhor, mas não conseguimos usar o pneu duro como nós queríamos, e estar à vontade. Por isso, limitámo-nos a trazer o carro até ao fim, fomos terceiros, é um resultado bom, estamos na luta pelo campeonato e é isso que interessa.