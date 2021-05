CPR, Rali de Portugal: Provavelmente o rali mais duro do ano | AutoSport

Tal como se esperava, o Rali de Portugal para os concorrentes do CPR disputa-se apenas no primeiro dia, tem 8 PEC, duas passagens pela Lousã (12.35 km), Góis (19.51 km) e Arganil (18.82 km), uma por Mortágua (18.16 km) e a super especial de Lousada, e tem também uma particularidade que torna esta prova ainda mais difícil, é que os concorrentes fazem oito troços sem assistência, e só trocam de pneus após a primeira passagem pelos troços da Lousã, Góis e Arganil, sendo que depois de repetirem a passagem, ainda têm que completar os troços e ainda Mortágua e Lousada com os seis pneus que tiverem no carro.

O rali tem um total de 122,88 Km de PEC para uma distância total de 588,02 Km. Para efeitos de pontuação para o Campeonato Portugal de Ralis, considera-se o final da prova no Controlo Horário após a super especial de Lousada. Serão, naturalmente, considerados classificados apenas os

pilotos inscritos no CPR 2021. A partir daqui, todos os concorrentes podem prosseguir em prova, mas as ‘contas’ da prova do CPR são feitas ali.

Como se percebe, será uma prova muito dura, até porque o CPR passa depois dos concorrentes do WRC e os troços vão estar muito degradados.