CPR, Rali de Portugal, Pedro Meireles: “Satisfeito pela competitividade demonstrada”

Pedro Meireles conquistou o quarto lugar no Rali de Portugal a contar para o Campeonato de Portugal de Ralis, numa prova que começou abaixo do esperado, mas que o piloto soube recuperar ao longo da sexta-feira. No balanço final, Meireles sai satisfeito com a competitividade demonstrada e com bons pontos somados para o campeonato.

A quinta-feira foi o ponto fraco da prestação de Meireles. O piloto admite ter entrado mal no rali, perdendo tempo precioso logo nas primeiras especiais. Na sexta-feira, a história foi diferente: Meireles recuperou o ritmo e passou a fazer tempos semelhantes aos dos pilotos da frente. Com a penalização de José Pedro Fontes a afastá-lo da disputa pela quarta posição, e com uma vantagem confortável sobre Ricardo Teodósio, a tarde da sexta-feira resumiu-se a uma gestão controlada do resultado, com o quarto lugar assegurado e sem riscos desnecessários.

“O resultado não foi mau. Foi pena termos entrado muito mal no rali” disse Meireles. “Ontem entrámos mal e perdemos logo muito tempo. Hoje de manhã recuperámos o ritmo e fizemos tempos semelhantes aos da frente.”

“Estávamos num despique com o Zé Pedro, depois ele penalizou e a partir daí, tinha uma vantagem grande para o Ricardo e já estava longe do Pedro Almeida. Como tal, a parte da tarde foi só gerir. Foi pena ter entrado mal no rali, porque senão acho que podia querer mais alguma coisa, chegar um bocadinho mais à frente.”

“De qualquer maneira, saio satisfeito porque, mais uma vez, mostrei que sou competitivo a espaços e consigo fazer os tempos dos da frente, o que, com a minha idade, acho que é bom.”

“No início, entrei um bocado a dormir, entre aspas, em troços onde não me dou muito bem. Isso refletiu-se no cronómetro. Hoje as coisas já correram melhor. O quarto lugar, em termos de campeonato, não é mau, mas sobretudo fico satisfeito pela competitividade demonstrada.”

Foto: Zoom Motorsport