CPR, Rali de Portugal, PEC9: Gonçalo Henriques vence e aproxima-se Rúben Rodrigues

Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) têm uma mão no triunfo no Rali de Portugal, mas nada está ainda definido, pois Gonçalo Henriques / Inês Veiga (Hyundai i20 N Rally2) estão a recuperar terreno ao piloto açoriano, que gere o ritmo de forma positiva. O piloto do Team Hyundai Portugal venceu a PEC9, segunda passagem pelo troço da Lousã (7,07 km), e deu mais um sinal de que poderia estar ainda mais próximo do primeiro lugar, se a PEC7 não tivesse sido neutralizada.

Henriques, com o tempo de 4:47.7, foi o mais rápido, com Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) a ficarem com o segundo melhor tempo, a meio segundo da referência. Rúben Rodrigues foi terceiro, a 3,4 seg. do registo de Henriques.

José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally4 HF Integrale) rubricaram o quarto tempo, a 5,8 seg. do melhor registo, com Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2) a fecharem o top 5. Seguiram-se Diogo Salvi / Gonçalo Cunha (Škoda Fabia RS Rally2), Hugo Lopes / Magda Oliveira (Hyundai i20 N Rally2), Ricardo Teodósio / José Teixeira (Citroën C3 Rally2), Pedro Meireles / Mário Castro (Škoda Fabia RS Rally2) e Diogo Marujo / Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo).

Nas contas da geral, Rúben Rodrigues está muito próximo do triunfo, com 10,9 segundos de vantagem sobre Gonçalo Henriques. Pedro Almeida está a 15 segundos do segundo posto e tem o pódio garantido, pois Pedro Meireles, em quarto, está a 41,7 segundos do terceiro lugar e já assumidamente a gerir o andamento. Ricardo Teodósio está em quinto, Diogo Salvi em sexto, Fontes em sétimo, Lopes em oitavo, Armindo em nono e Paulo Neto / Carlos Magalhães (Škoda Fabia RS Rally2) em décimo.

Segue-se a Power Stage, na segunda passagem por Mortágua. Rodrigues tem feito um excelente trabalho e mantém 10,9 segundos de vantagem sobre Gonçalo Henriques. É uma margem considerável, mas no Rali de Portugal, tudo é possível. Também depende do que quererá fazer Henriques, que pode perfeitamente optar por segurar o segundo lugar e não arriscar em demasia neste troço. Armindo é que quererá atacar e ganhar três pontos importantes nas contas do título.

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