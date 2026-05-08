CPR, Rali de Portugal: PEC7 Suspensa

A segunda passagem por Arganil não vai permitir mudanças nas contas do campeonato de Portugal de Ralis. O troço foi suspenso e os pilotos vão percorrer o troço, mas não em ritmo competitivo. O incidente de Elfyn Evans, que encontrou um reboque a meio do troço , a que se juntaram as críticas de Oliver Solberg e Yohan Rossel, que terão encontrado elementos das autoridades a meio do troço, terá motivado a suspensão desta PEC. Um episódio grave que vai afetar o cenário competitivo da prova, especialmente nas contas do CPR, cujo dia termina hoje, na PEC 10, a segunda passagem por Mortágua.

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