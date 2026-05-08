CPR, Rali de Portugal, PEC6: Armindo Araújo volta a vencer, Rúben Rodrigues cada vez mais líder
Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) estão decididos a recuperar o tempo perdido pelo cabo que se desligou logo no início do dia. O piloto de Santo Tirso voltou a vencer, agora na primeira passagem pela Lousã (7,07 km), mas por uma margem muito curta face ao tempo de Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2).
Armindo fez o tempo de 4:57.2, com Rúben Rodrigues a ficar a 0,8 seg. da referência. José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally4 HF Integrale) fizeram o terceiro tempo, a 3,4 seg. do mais rápido, com Gonçalo Henriques / Inês Veiga (Hyundai i20 N Rally2) a fazerem o quarto tempo e a conseguirem segurar o segundo lugar da geral.
Pedro Meireles / Mário Castro (Škoda Fabia RS Rally2) e Diogo Salvi / Gonçalo Cunha (Škoda Fabia RS Rally2) fizeram o mesmo tempo (quinto), à frente de Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2), que não conseguiu materializar o ataque ao segundo posto.
Ricardo Teodósio / José Teixeira (Citroën C3 Rally2) fizeram o oitavo tempo, à frente de Hugo Lopes / Magda Oliveira (Hyundai i20 N Rally2), à espera de chegar à assistência para tentarem resolver os problemas de direção que os têm afetado desde a primeira especial do dia. Seguiram-se Ricardo Filipe / Filipe Carvalho (Škoda Fabia R5), Diogo Marujo / Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo) e Paulo Neto / Carlos Magalhães (Škoda Fabia RS Rally2).
Rúben Rodrigues termina esta secção com 22,1 segundos de vantagem sobre Gonçalo Henriques que, apesar dos problemas, conseguiu manter o segundo posto, à frente de Pedro Almeida, a 7,6 segundos da vice-liderança. José Pedro Fontes está em quarto, agora a 13,4 seg. do pódio, com Pedro Meireles a completar o top 5, a 8,8 seg. de Fontes.
A completar o top 10: Ricardo Teodósio, Diogo Salvi, Hugo Lopes, Paulo Neto e Armindo Araújo, já de regresso às posições de destaque.
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