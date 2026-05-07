CPR, Rali de Portugal/PEC3: Rúben Rodrigues na frente, mas tudo em aberto

Rúben Rodrigues (Toyota GR Yaris Rally2) lidera o CPR no Rali de Portugal voltando a ‘usar’ a tática do Rali terras d’Aboboreira. Atacar cedo e “viver dos rendimentos”. Gonçalo Henriques (Hyundai I20 Rally2) reagiu bem e está a 5.9s mas Armindo Araújo (Škoda Fabia RS Rally2) já está a mais de 10 segundos. Contudo, há uma diferença mito grande: a Aboboreira foi sprint, mas o Rali de Portugal é resistência e fugir das armadilhas, por isso está tudo ainda completamente em aberto e qualquer um pode vencer, aliás, como se provou o ano passado.

Rúben Rodrigues (Toyota GR Yaris Rally2) termina assim o primeiro dia do Rali de Portugal na frente do CPR, com 5.9s de avanço para Gonçalo Henriques (Hyundai I20 Rally2) Para o açoriano “foi um bom dia não cometemos erros”, enquanto o piloto da Hyundai faz um balanço positivo, já que amanhã vai “correr em casa”.

Armindo Araújo (Škoda Fabia RS Rally2) é terceiro a 10.3s da frente, números que sáo pouco significativos face ao que há ainda pela frente.

Pedro Almeida (Toyota Gr Yaris Rally2) é quarto a 16.2s depois de um “dia dificil um pouco fora do ritmo”, mas ainda com possibilidades de reentrar na luta, pois a sexta-feira é longa entre Mortágua, Arganil,Góis e Lousã.

José Pedro Fontes (Lancia Ypsilon Rally2) teve problemas com os travões do Lancia, atrasou-se, está a 30.8s da frente. Pedro Meireles (Škoda Fabia Rs Rally2) é sexto, confessando que teve “um dia complicado, fora do ritmo certo”. Ricardo Teodósio (Citroën C3 Rally2) revelou estar com “falta de confiança no carro” o que justifica o atraso de quase um minuto.

O dia ficou marcado pelo acidente de Diogo Marujo (Škoda Fabia Evo Rally2) na PEC2, com a dupla a ficar bem, mas o troço teve que ser interrompido, pelo que os tempos nominais, só deverão ser acertados amanhã, para Hugo Lopes (Hyundai I20 Rally2) que fez a PEC1 sem travao mao e perdeu algum tempo a fazer duas vezes marcha atras. Resta saber, em que posição está e a que distância.

Também Paulo Neto (Škoda Fabia RS Rally2), Ricardo Filipe-Filipe Carvalho (Škoda Fabia Rally2) e Diogo Salvi (Škoda Fabia RS Rally2) estão em prova, mas ainda não têm os seus revistos atribuídos na classificação.

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