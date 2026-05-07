CPR, Rali de Portugal/PEC2: Gonçalo Henriques vence troço, Rúben Rodrigues lidera

Gonçalo Henriques (Hyundai I20 Rally2) venceu a segunda especial do Rali de Portugal, batendo Rúben Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2) or 1.7s nos 20.24 Km de Sever/Albergaria.

Armindo Araújo (Škoda Fabia Rs Rally2) foi terceiro a 4.6s fa frente, seguindo-se Pedro Almeida (Toyota Gr Yaris Rally2) a mais 5.4s. Nas posições seguintes ficaram José Pedro Fontes (Lancia Ypsilon Rally2), Pedro Meireles (Škoda Fabia Rs Rally2).

O troço foi interrompido e não há tempos de Diogo Marujo (Škoda Fabia Evo Rally2), Hugo Lopes (Hyundai I20 Rally2) e dos restantes concorrentes lusos. Segundo se sabe, Diogo Marujo deu um toque e o carro ficou a obstruir a estrada. Está tudo bem com a dupla, logo se verá se será possível o carro recomeçar amanhã em super Rally.

Na frente, Rúben Rodrigues tem agora29.7s da frente, para o novo segundo classificado que é Gonçalo Henriques. Armindo Araújo é terceiro 4.1s mais atrás, e a mais 5.9s está Pedro Almeida. Fontes é quinto a 29.7s da frente, segues-se Meireles a 37.7s e Teodósio já a 52.6. Os restantes irão receber tempos nominais.

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