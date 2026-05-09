CPR, Rali de Portugal/PEC14: Armindo Araújo destaca-se entre os portugueses

Armindo Araújo (Škoda Fabia RS Rally2) terminou a manhã de sábado já confortavelmente na frente do contingente português em prova, com 2m16.7s de avanço para Paulo Neto (Škoda Fabia RS Rally2). Tal deveu-se ao atraso de Diogo Salvi (Skoda Fabia RS Rally2), que caiu para a quarta posição, atrás de Ricardo Filipe Carvalho (Škoda Fabia Rally2). Diogo Marujo (Škoda Fabia Evo Rally2) continua a registar tempos logo atrás de Armindo Araújo, mas, em termos de classificação, está muito atrasado, inclusivamente atrás de Hélder Miranda (Peugeot 208 Rally4).

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