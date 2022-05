CPR, Rali de Portugal (PE8 Mortágua): Os carros de ralis como gostamos de os ver… | AutoSport

Em primeiro lugar, e mais importante, toda a força para a dupla Manuel Castro/Ricardo Cunha, que viu o seu Skoda Fabia R5 arder. É azar a mais, algo semelhante suceder novamente no Rali de Portugal, cinco anos depois. Daqui, um grande abraço para o piloto, nós estamos também de coração partido, Manel, e a única coisa que podemos fazer é por uma foto do carro como o gostamos de ver.

De resto, exceção feita ao abandono de Manuel Castro e Ricardo Cunha, que eram quintos classificados, à saída de Arganil 2, nada mudou no último troço antes da super especial de Lousada. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) lidera com 1m22.9s de avanço para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) com Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2) em terceiro a 3m33.0s.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) são quartos na frente de Paulo Caldeira/Ana Gonçalves (Citroen C3 Rally2) seguindo-se Lucas Simões/Nuno Almeida (Hyundai NG I20 R5).

No fim do dia, a reportagem completa.