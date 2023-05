CPR, Rali de Portugal, PE7: Armindo Araújo perto do triunfo | AutoSport

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) venceram a PowerStage do Rali de Portugal, bateram Bernardo Sousa/José Janela (Citroen C3 Rally2) por 1.0s, com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) em terceiro a 6.4s. Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) foram quartos a 7.2s e na geral do CPR, Armindo Araújo vai para a super especial da Figueira da Foz com 13.8s de avanço pelo que em condições normais o triunfo na prova irá para Armindo Araújo.

Miguel Correia prepara-se para ser segundo, com Bernardo Sousa em terceiro, a 57.1 da frente. Seguem-se Pedro Almeida e Lucas Simões /Nuno Almeida (Ford Fiesta Mk II), já que José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) teve problemas em Mortágua a caiu para o sexto lugar.