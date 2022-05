CPR, Rali de Portugal (PE7 Arganil): Zé Pedro Fontes vence, Ricardo Teodósio em ‘modo gestão’ | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) voltaram a vence uma especial, a segunda consecutiva, desta feita batendo Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2) por 21.5s, com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) e Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) já claramente em modo de gestão, pois não faz qualquer sentido arriscar com estas diferenças.

Em condições, a prova está resolvida, mas tal como já se percebeu com os concorrentes do WRC, Mortágua não vai ser fácil para ninguém e há ainda uma longa ligação e a super especial de Lousada. Portanto, todos os cuidados são poucos.

Armindo Araújo é segundo a 1m37.1s, Miguel Correia terceiro a quase dois minutos de Araújo.

Fontes é quarto a 33.8s de Miguel Correia, já não deve dar para recuperar, mas nunca se sabe.