CPR, Rali de Portugal (PE6 Góis): Ricardo Teodósio isolado, só tem que fugir aos problemas… | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) venceram a segunda passagem por Góis entre os concorrentes do CPR, bateram Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) por 4.6s com

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) a 5.0s, com a dupla algarvia a ter agora na geral 1m34,6s de avanço para Armindo Araújo e Luís Ramalho.

Apesar dos problemas, Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2) são terceiros num dia marcado pelos muitos furos, e não só no CPR.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2), tiveram problemas com a direção do Skoda e ficaram pelo caminho, e neste contexto José Pedro Fontes/Inês Ponte já são quartos, na frente de

Lucas Simões/Nuno Almeida (Hyundai NG I20 R5).

Tempos Online – CLIQUE AQUI