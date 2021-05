CPR, Rali de Portugal, PE6: Bernardo Sousa a 4.7s de Armindo Araújo | AutoSport

Bernardo Sousa/Victor Calado (Škoda Fabia R5) venceram a segunda passagem por Arganil, batendo Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) por 1.7s, e com isso voltaram a aproximar-se do líder do rali no CPr, estando agora apenas a 4.7s. Sem conhecer os troços da zona de Arganil, o piloto madeirense está a fazer uma exibição brilhante, e pressiona Armindo Araújo. Quando faltam os 18.16 Km de Mortágua, e a super especial de Lousada, está tudo em aberto no que ao triunfo no CPR diz respeito.

As posições de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Škoda Fabia Rally2 evo), Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5), Paulo Neto/Vítor Hugo (Škoda Fabia R5), Diogo Salvi/Jorge Carvalho (Škoda Fabia R5) e Zé Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) já não devem mudar.

