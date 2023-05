CPR, Rali de Portugal, PE6: Armindo Araújo é o novo líder | AutoSport

Depois de Kris Meeke/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) liderarem e terem problemas, Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) começou por ganhar a batalha com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo), mas na segunda passagem por Arganil, o piloto do Skoda verde perdeu 35.5s e com o triunfo de Armindo Araújo na especial, com 0.7s de avanço para Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo), o campeão de 2022 é agora o novo líder do Rali de Portugal no que à prova do CPR diz respeito, com Miguel Correia agora a 20.2s.

Depois dos problemas em Góis, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) ficou de fora, tal como já estava Kris Meeke, pelo que o terceiro classificado é agora Pedro Almeida, com 19.2s de avanço para José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2). Faltam os troços de Mortágua e a super especial da Figueira da Foz pelo que Armindo Araújo tem agora o triunfo nas mãos.

Para Miguel Correia, a explicação do sucedido: “Um furo quando ainda faltavam cerca de 10km para o fim da classificativa de Arganil acabou por nos afastar da liderança do CPR. Faltam duas especiais para terminar o dia, as contas fazem-se no fim!”

