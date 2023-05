CPR, Rali de Portugal, PE5: Miguel Correia continua a ganhar terreno | AutoSport

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) voltaram a vencer em Góis, bateram Bernardo Sousa/Inês Veiga (Citroen C3 Rally2) por 5.8s e José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) por 7.8s com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) em quarto a 9.0s.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) estão parados a meio de Góis, pelo que na frente, Miguel Correia tem agora um avanço de 15.3s para Armindo Araújo, agora com Bernardo Sousa em terceiro a um minuto. Com três troços pela frente, um deles uma curta super especial, começa a desenhar-se um possível triunfo de Miguel Correia, com Armindo Araújo em segundo. A luta pelo terceiro lugar está agora em aberto, com Bernardo Sousa con 15.0s de avanço para Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) com José Pedro Fontes 4.8s mais atrás.

