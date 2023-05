CPR, Rali de Portugal, PE4: Miguel Correia é o novo líder | AutoSport

Com os problemas de Kris Meeke/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) que pararam nesta especial da Lousã 2, devido a problemas com um amortecedor a perder óleo, Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) venceram a especial entre os concorrentes do CPR, bateram Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) por 5.7s e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) por 5.9s, o que significa que lideram agora a prova do campeonato luso com 6.3s de avanço para Armindo Araújo.

Ficam a faltar as segundas passagens por Góis e Arganil e ainda Mortágua e a Super Especial da Figueira da Foz, pelo que tudo está ainda em aberto na luta pela vitória para os dois da frente, já que Teodósio tem que esperar para ver o que acontece à sua frente.

Bernardo Sousa/Inês Veiga (Citroen C3 Rally2) são agora quartos a 19.6 de Teodósio, com Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) logo a seguir a mais 6.0s. Seguem-se José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) a mais 11.8s e Lucas Simões/Nuno Almeida (Ford Fiesta Mk II), a mais 29.8s.

