CPR, Rali de Portugal, PE4, Lousã 2: Kris Meeke parado, problemas com amortecedor | AutoSport

Kris Meeke/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) pararam nesta especial da Lousã 2, e com isso perderam a liderança do CPR, isto numa altura que estamos a meio do rali que ‘conta’ para o CPR. A dupla parou no Km 8.3km da PE4, pelo que na luta pela liderança do CPR ficam agora Miguel Correia e Armindo Araújo, com Ricardo Teodósio à ‘espreita’. tudo se deveu a uma fuga de óleo num amortecedor, que começou por perder óleo quase desde o início do dia. O piloto britânico revelou que começou a sentir o carro estranho em Góis, e foi ficando pior, pelo que Meeke terá sido quem menos estranhou o abandono…