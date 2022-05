CPR, Rali de Portugal, PE4 (Arganil): Três troços, três líderes: a vez de Ricardo Teodósio | AutoSport

Ora agora furas tu, ora agora furo eu! Já se sabia que os troços das Serras do Açor e Lousã não são fáceis para ninguém, mas pelo segundo troço consecutivo há mudança de líderes, devido a um furo.

Em Góis, foram Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rallly2) que se atrasaram e perderam a liderança devido a um furo, agora foi a vez de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) furar. Com tudo isto, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) são agora os novos líderes do CPR, com 15.4s de avanço para Armindo Araújo. Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2) são terceiros a 38.1s, com Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2), em quarto a 50.4s.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2)

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rallly2) também furaram pelo que já estão a 4m27.7s da frente. Bruno Magalhães dista agora 3m17.4s.