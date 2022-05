CPR, Rali de Portugal, PE3 (Góis): Bruno Magalhães atrasa-se, Armindo Araújo de novo líder | AutoSport

Depois de liderarem na Lousã, Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rallly2) tiveram problemas em Góis, perderam quase quatro minutos e com isso as hipóteses de um bom resultado.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) venceram o troço, com 5.0s, de avanço para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) e são os novos líderes da prova do CPR no Rali de Portugal.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2) foram cuidadosos em Góis, pois foi o troço onde o ano passado o piloto desistiu e com isso subiram para terceiro, depois do atraso de Bruno Magalhães. Teodósio dista agora 12.8s de Armindo Araújo, desenhando-se uma interessante luta no cinco troços finais.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2), são agora quartos classificados na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) com Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rallly2) a perderem 1m39.8s e a caírem para o oitavo lugar.