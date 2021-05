CPR, Rali de Portugal, PE2: Miguel Correia capotou, Armindo Araújo mais líder | AutoSport

Armindo Araújo (Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) voltaram a ser os mais rápidos entre os concorrentes do CPR, batendo Bernardo Sousa/Victor Calado (Škoda Fabia R5) por 2.3s, com Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) em terceiro a 5.7s. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Škoda Fabia Rally2 evo) foram quartos a 14.5s, com Zé Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) logo a seguir, a 18.7s.

Miguel Correia/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) capotaram em Góis, mas estão ambos bem.

Paulo Neto/Vítor Hugo (Škoda Fabia R5) foram sextos a 52.8s, na frente de Diogo Salvi/Jorge Carvalho (Škoda Fabia R5), que terminaram a especial a 1m13.2s de Armindo Araújo.

Desta forma, na classificação do CPR, Armindo Araújo tem agora um avanço de 10.3s face a Bernardo Sousa, com Bruno Magalhães a 24.6s.

Ricardo Teodósio roda a 37.0s da frente. Com o atraso no primeiro troço, Zé Pedro Fontes já está a quase quatro minutos da frente.

