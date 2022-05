CPR, Rali de Portugal, PE2 (Lousã): Bruno Magalhães é o novo líder | AutoSport

Grande especial de Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rallly2) na Lousã, com a dupla do Team Hyundai Portugal a bater Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) por 6,1s com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) a ficarem a 11.2s da frente. Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2) foram quartos a 13.6s com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) a 16.3s. Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rallly2) foram sextos a 24.3s, na frente de Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2), e Lucas Simões/Nuno Almeida (Hyundai NG I20 R5).

Com estes resultados, Bruno Magalhães é agora o novo líder do CPR, 4.5s na frente de Armindo Araújo com Ricardo Teodósio já a 12.3s e Miguel Correia a 16.2s.