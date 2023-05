CPR, Rali de Portugal, PE2: Kris Meeke destaca-se, Miguel Correia segundo… | AutoSport

Kris Meeke/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) pulverizou a concorrência na primeira passagem por Góis, deixando Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) a 31.1s, com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) a 34.5s.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) foram terceiros a 37.1s, seguindo-se Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) e José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) que ficaram separados por 4.5s mas quase a um minuto da frente.

Seguiram-se Lucas Simões /Nuno Almeida (Ford Fiesta Mk II), Bernardo Sousa/Inês Veiga (Citroen C3 Rally2), Diogo Salvi/António Costa (Skoda Fabia Rally2 evo) e Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2).

Na geral do CPR, Meeke já tem um avanço de 39.8s face a Miguel Correia, que está a fazer um bom rali, no contexto nacional, pois sobrepõe-se para já a Armindo Araújo, que roda a 6.7s, com Ricardo Teodósio14.6s mais atrás. Pedro Almeida é quinto e está a fazer, para já a sua melhor prova do ano, roda 11.7s na frente de Bernardo Sousa com José Pedro Fontes em sétimo, logo atrás do madeirense.

Tempos Online – CLIQUE AQUI