CPR, Rali de Portugal, PE1: Armindo Araújo começa na frente | AutoSport

Armindo Araújo (Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) foram os mais rápidos na primeira especial do Rali de Portugal, ao alcançar um registo que lhe permitiu fazer o terceiro tempo no WRC3, e de longe o melhor entre os concorrentes do CPR, batendo Bernardo Sousa/Victor Calado (Škoda Fabia R5) por 8.0s, com Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) a ficar a 18.9s. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Škoda Fabia Rally2 evo) terminaram a especial a 22.5s, com Miguel Correia/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) a cederem 24.4s.

Zé Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) tiveram problemas e perderam mais de três minutos.

Paulo Neto/Vítor Hugo (Škoda Fabia R5) foram sextos a 45.0s, na frente de Diogo Salvi/Jorge Carvalho (Škoda Fabia R5), que terminaram a especial a 58.3s de Armindo Araújo. Maus começo de rali para José Pedro Fontes.

