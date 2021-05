CPR, Rali de Portugal, Paulo Neto: “Continuar a evoluir ao longo dos próximos dias” | AutoSport

Paulo Neto marcou presença na prova do CPR do Rali de Portugal, onde saldou a sua participação com o quinto posto da geral da competição: “Foi um dia muito exigente, com mais de 120 quilómetros ao cronómetro em oito especiais sem assistência, o que nos colocou perante situações de gestão de corrida muito diferentes do habitual”, começou por dizer, acrescentando: “Por outro lado, rodámos com pneus Pirelli, que são compostos mais duros e diferentes dos que utilizamos habitualmente e que não revelaram tanta aderência, mas estou muito satisfeito pela forma como demos a volta às adversidades numa prova que integra o campeonato do mundo, e como melhorámos nas segundas passagens. Em termos de campeonato nacional, terminámos numa posição que cumpre as nossas expectativas. Agora o objetivo é continuar a evoluir ao longo dos dois próximos dias”, comentou Paulo Neto.