CPR, Rali de Portugal: Kris Meeke na frente, Ricardo Teodósio cede 24.0s | AutoSport

No CPR, Kris Meeke/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) foram os mais rápidos na Lousã, bateram Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) por 8.7s com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) a 12.0s. Bernardo Sousa/José Janela (Citroen C3 Rally2) foram os quartos mais rápidas da primeira especial a 21.4s de Meeke, enquanto (Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) ficaram a 23.7s com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) a fazerem um mau tempo cedendo desde já 24.0s. Seguiram-se José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) a 31.9s.

Um mau começo para Ricardo Teodósio, e Miguel Correia a colocar-se logo atrás do piloto britânico.

Tempos Online – CLIQUE AQUI