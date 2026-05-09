CPR, Rali de Portugal, José Pedro Fontes: “Fizemos dois ralis de terra muito interessantes”

José Pedro Fontes teve uma prova agridoce no Rali de Portugal a contar para o Campeonato de Portugal de Ralis. O piloto Lancia esteve na luta pelo pódio durante grande parte do evento, mas uma penalização retirou-lhe qualquer hipótese de subir ao terceiro lugar, remetendo-o para fora das posições de destaque numa prova que considerou globalmente positiva para o desenvolvimento do projeto.

Fontes chegou a esta prova com o Lancia a mostrar sinais encorajadores, no que era apenas o segundo rali da temporada. Apesar de alguns problemas na quinta-feira, o piloto manteve-se na discussão pelo terceiro lugar ao longo de grande parte da sexta-feira. A penalização de um minuto por alegada entrada antecipada num controlo de passagem ditou, contudo, o fim das suas ambições de pódio uma decisão que gerou contestação.

Já sem hipóteses de subir ao pódio, Fontes tentou garantir pelo menos o quinto lugar, mas sem sucesso. Em termos de ritmo puro, o piloto reconhece que a equipa ainda tem trabalho a fazer na configuração do carro para estradas muito deterioradas, onde o Lancia sofre nas segundas passagens, um problema conhecido e que está a ser trabalhado com a Stellantis Motorsport.

“Estávamos na luta pelo pódio, mas infelizmente uma penalização fez-nos perder qualquer hipótese” disse Fontes. “Tentámos pelo menos ganhar algum ponto na Power Stage e ultrapassar o Ricardo [Teodósio] para ficar em quinto, mas não foi possível.”

“Acho que para a primeira vez que o carro corre numa prova do mundial, está a ter um bom desempenho. Parabéns ao Rúben, que mais uma vez ganhou. Parabéns aos miúdos que estão a andar bem. Fizemos dois ralis de terra bastante interessantes e agora vem uma fase de asfalto.”

Quanto à evolução do carro, Fontes explicou o que é preciso melhorar no Lancia:

“O carro esteve muito bem. Ontem fomos nós que não entrámos tão fortes como devíamos. Hoje fizemos alguns bons troços, outros nem tanto. Ainda temos de conseguir andar com o carro mais alto, porque nas segundas passagens, na posição dos portugueses, é difícil, mas é algo que já sabemos, nós e a Stellantis Motorsport, e que tem de ser trabalhado. Isso não retira nenhum mérito a quem estava à nossa frente.”

“Gostei mais do carro em Amarante. Aqui, quando a estrada está muito destruída, pessoalmente não sou grande adepto, talvez pela minha formação de piloto de velocidade. Temos de trabalhar mais nisso. Senti-me menos à vontade, principalmente na Power Stage. Quisemos puxar, mas com o mau piso e os regos, o carro bate no chão e perco sensibilidade. É algo a melhorar.”

“Agora vem uma nova fase com os ralis de asfalto e está tudo em aberto. Não vamos baixar a cabeça — vamos tentar fazer três ralis de asfalto ao mais alto nível.”

Foto: Zoom Motorsport