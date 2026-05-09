CPR, Rali de Portugal, Gonçalo Henriques: “Temos mostrado andamento para os lugares da frente”

Gonçalo Henriques (Hyundai i20 N Rally2 / Team Hyundai Portugal) rubricou uma excelente prestação com um segundo lugar no Rali de Portugal, numa prova em que demonstrou velocidade e resiliência.

A quinta-feira não foi perfeita para Henriques: tempo perdido na abertura e uma super especial da Figueira da Foz aquém das expectativas deixaram o piloto já com trabalho a fazer. Na sexta-feira de manhã, o cenário agravou-se quando, no troço de Mortágua, o carro tocou com a roda traseira numa barreira num salto. A partir daí, Henriques foi obrigado a competir com uma roda traseira desalinhada, o que tornava o carro extremamente instável nas travagens e nas curvas rápidas.

Apesar das dificuldades, Henriques manteve o ritmo e chegou à tarde com 22,1 segundos de desvantagem para Rúben Rodrigues na geral, determinado a recuperar. A neutralização da PEC 7 por razões de segurança, retirou-lhe tempo precioso para atacar a liderança. Um momento que o piloto não escondeu ter lamentado. Ainda assim, venceu a Power Stage e somou 23 pontos para o campeonato.

“Até correu bem. Ontem [quinta] podíamos ter entrado um pouco mais rápido no primeiro troço e perdemos ali algum tempo. No segundo conseguimos vencer. A super especial não foi perfeita, podíamos ter feito melhor, mas não estou triste com isso.”

“Esta manhã [sexta], no troço de Mortágua, tivemos um pequeno incidente a aterrar num salto. Tocámos com a roda traseira na barreira. A partir daí tivemos de andar com uma roda aberta atrás, o que dificultou bastante o nosso andamento. Nas travagens era muito difícil porque o carro fugia muito de traseira, e em curvas rápidas para a esquerda, a traseira queria sempre passar à frente. Tínhamos de hesitar muito, mas acho que conseguimos minimizar o estrago ao máximo e andar rápido mesmo nessas condições.”

“Da parte da tarde vínhamos com tudo para tentar recuperar os 22 segundos de desvantagem para o Rúben. Infelizmente, em Arganil 2 o troço foi neutralizado, creio que devido ao comportamento do público, e estou um pouco triste com isso. Tiraram-nos a oportunidade de lutar pela vitória. Foram menos 19 quilómetros que não fizemos, e certamente podíamos ter chegado lá. Os ralis não se fazem de ses, mas esses 19 quilómetros a menos tornaram tudo muito mais difícil.”

“Da parte da tarde viemos sempre muito bem, muito rápido. Em Góis tivemos um andamento excelente. Em Lousã também vínhamos bastante rápido, sem sustos, a conduzir limpos e rápidos. Em Mortágua acho que não conseguia fazer muito melhor do que aquilo neste momento, mas o Rúben também veio muito bem.”

“23 pontos são melhores do que nenhum, mas 28 certamente seriam melhores do que 23. Temos mostrado que temos andamento para os lugares da frente, mas por isto ou por aquilo não estamos a conseguir concretizar. Neste rali pelo menos conseguimos mostrar que conseguimos lutar. Estou confiante para o que aí vem.”

Foto: Zoom Motorsport