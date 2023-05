CPR, Rali de Portugal, Ernesto Cunha: Sem a ajuda dos adeptos “teríamos de desistir” | AutoSport

Ernesto Cunha e Rui Raimundo continuam na liderança do Campeonato de Portugal de Ralis de 2 Rodas Motrizes apesar de alguns contratempos no Rali de Portugal não terem permitido à dupla atingir o objetivo definido para esta prova.

O foco de Ernesto Cunha e do seu navegador Rui Raimundo era triunfar em mais uma prova a contar para as Duas Rodas Motrizes, mas um furo e consequente saída de estrada logo na sua segunda especial do Rali de Portugal, impossibilitaram a tarefa. Apesar de tudo, a dupla garantiu o 7º posto entre as Duas Rodas Motrizes e a vitória na Power Stage, assegurando um conjunto importante de pontos que permite manter a liderança no campeonato.

“O nosso desempenho ficou aquém do esperado, pois na segunda especial, furamos e acabámos por ter uma saída de estrada que, apesar de ligeira, fez com que o Peugeot ficasse numa posição difícil de voltar à pista. Com isto, perdemos quase 20 minutos e se não fosse a ajuda dos adeptos presentes no local, a quem agradecemos, provavelmente teríamos de desistir”, disse o piloto após a prova.

Uma vez que estava fora da luta pela vitória no rali, a equipa decidiu guardar os trunfos para a Power Stage: “Em situações normais, nunca iríamos conseguir recuperar o tempo perdido, por isso restava-nos atacar na Power Stage. Foi isso que fizemos e apesar de tudo, conseguimos garantir os pontos desta especial”, indica o piloto do Peugeot 208 Rally4.

Com a 7ª posição entre as Duas Rodas Motrizes e 8º posto na Peugeot Rally Cup Ibérica, Ernesto Cunha e Rui Raimundo garantiram 8 pontos pela classificação, a juntar aos 3 pontos conquistados na Power Stage. Apesar de tudo, o resultado permite-lhes manter a liderança no Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes com uma vantagem de 10,5 pontos face aos segundos classificados.