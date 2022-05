CPR, Rali de Portugal, Ernesto Cunha: “contentes com o resultado, aumentámos a vantagem para o 2º” | AutoSport

Foi nas duras especiais de terra do WRC Vodafone Rally de Portugal 2022, que Ernesto Cunha e Rui Raimundo conquistaram mais uma vitória. A dupla venceu no Campeonato de Portugal de Ralis 2RM e alcançou a 2ª posição na Peugeot Rally Cup Ibérica.

A competição, organizada pelo Automóvel Club de Portugal, marcava o final das provas em piso de terra durante a temporada de 2022. Nas contas do campeonato, a EFC Rally Team apresentava-se na primeira posição e de tudo fez para segurar a vantagem: “Foi um rali bastante difícil, onde o pó se fez sentir com intensidade. Durante a manhã ainda conseguimos impor algum ritmo, mas numa das especiais da tarde, alcançámos o concorrente da frente.

O pó e a pouca possibilidade de leitura do terreno, provocou-nos dois furos”, começa por referir o piloto do 208 Rally4 que, no momento se encontrava a liderar o CPR 2RM e a Peugeot Rally Cup Ibérica.

A resiliência da dupla faria com que a posição no campeonato fosse mantida, Ernesto Cunha mostra-se feliz com o resultado e confiante para o segmento de asfalto do campeonato: “Estamos contentes com este resultado, que nos permite aumentar a vantagem face ao 2º classificado no campeonato. As provas de terra revelaram-se positivas para nós e esperamos agora manter o mesmo ritmo no asfalto.”

A equipa prepara-se agora para o Rali de Castelo Branco, a disputar de 10 a 12 de junho e pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis 2RM.