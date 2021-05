CPR, Rali de Portugal, Bruno Magalhães: “acreditamos que vamos ser competitivos” | AutoSport

O Team Hyundai Portugal arranca para o Rally de Portugal, a segunda prova pontuável do Campeonato de Portugal de Ralis e quarta do WRC, cheio de ambição. Depois do bom ritmo evidenciado na ronda inaugural de 2021, Bruno Magalhães e Carlos Magalhães querem discutir a vitória entre os concorrentes do CPR e acabar a prova como os melhores portugueses na classificação geral.

Para a preparação do Rally de Portugal, a equipa da Hyundai Portugal esteve na região de Mortágua a realizar testes com o Hyundai i20 R5. “Foi um teste de adaptação muito importante. Procurámos testar na zona por onde passa o primeiro dia do Rally de Portugal, o único que conta para o Campeonato de Portugal de Ralis. Experimentámos diferentes tipos de afinações no nosso Hyundai i20 R5 . Estamos muito satisfeitos com o trabalho realizado e acreditamos que vamos ser bastante competitivos”, explicou.