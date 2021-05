CPR, Rali de Portugal, Armindo Araújo: “Tivemos um dia quase perfeito” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho tiveram uma primeira etapa praticamente perfeita no Rali de Portugal arrecadando a vitória e a liderança do Campeonato de Portugal de Ralis. A dupla do Skoda Fabia R5 Evo liderou desde a primeira especial do dia e somou ainda os três prontos referentes à Power Stage de Mortágua.

Sendo as contas do CPR o primeiro grande objetivo traçado à partida, Armindo Araújo estava claramente satisfeito com o desfecho deste primeiro dia. “Tivemos um dia quase perfeito e conseguimos tudo aquilo a que nos propusemos. Foi uma etapa dura, onde conseguimos gerir da melhor forma o desgaste dos pneus, vencemos a maioria das especiais.

As coisas correram-nos exatamente como nós queríamos, vencemos para o Campeonato de Portugal de Ralis, fizemos o máximo de pontos na PowerStage, lideramos o campeonato, entrámos na prova bem, fomos logo para a liderança, nunca mais de lá saímos, controlámos os nossos adversários e fizemos uma prova boa, consistente. Atacámos quando devíamos, defendemos quando devíamos, no final o Bernardo Sousa atacou um pouco mais e nós respondemos em Mortágua. Acho que fizemos uma excelente operação em termos de campeonato e um excelente primeiro dia de Rali de Portugal. Toda a equipa fez um trabalho fantástico e estamos, obviamente, de parabéns”, começou por dizer.

Ainda com duas etapas pela frente, para o final do Rali de Portugal, o piloto do Team Armindo Araújo/The Racing Factory espera agora chegar a mais uma consagração. “O nosso foco agora é terminar o rali e conseguirmos ser a melhor equipa portuguesa. Já não teremos a pressão da classificação do CPR e vamos aproveitar também para nos divertirmos, nas excelentes especiais que faltam disputar, e tentar subir ao pódio em Matosinhos com a missão totalmente cumprida”, disse ainda Armindo Araújo.

A segunda etapa do Rali de Portugal será composta por sete especiais de classificação, com dupla passagem pelas classificativas de Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho, Amarante e a estreia absoluta da super especial Porto-Foz.