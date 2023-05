CPR, Rali de Portugal: Armindo Araújo regressa às vitórias | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) estão de regresso às vitórias no CPR, ao triunfarem no Rali de Portugal, quarta prova do ano da competição nacional e a última em pisos de terra. Depois do grave acidente de Fafe e da ausência no Algarve, a dupla da The Racing Factory já lutou na frente no Rali Terras d’Aboboreira, em que foram segundos atrás de Kris Meeke. No Rali de Portugal, tudo apontava para um novo segundo posto quando o líder furou e deixou o caminho aberto ao triunfo de Armindo Araújo/Luís Ramalho, que desta forma dão um bom pulo no campeonato, para o quarto posto, isto quanto falta ainda metade da competição.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) estiveram muito perto de vencer, mas um furo na fase decisiva da prova, quando já era muito difícil que Armindo Araújo conseguisse recuperar a margem, levou a que caíssem para segundo, onde terminaram, mas a verdade é que apesar do segundo lugar, na prática perderam cinco pontos, mas com os resultados da prova assumiram a liderança do campeonato, tendo agora 20 pontos de diferença para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), anteriores líderes, que foram infelizes nesta prova e abandonaram. A verdade é que cedo começaram a andar para trás, no final da PE1 já estavam a 24.0s da frente, e na segunda a mais de um minuto, ainda conseguiram chegar ao terceiro posto na Lousã 2, mas logo a seguir perderam muito tempo em Góis com um tubo da gasolina solto, acabando por abandonar.

Desta forma, marcaram passo no campeonato e já têm uma prova a ‘zeros’ para deitar fora no fim do ano, pelo que as possibilidades do título mantêm em aberto, até porque os seus companheiros de equipa, Kris Meeke/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2), dominaram totalmente a prova enquanto andaram, mas desistiram na Lousã 2 com um problema ‘definitivo’ num amortecedor que já vinha a perder óleo desde de manhã.

Desta forma, ficam a zeros na terceira prova do ano no CPR o que lhes torna muito mais difícil, mas não impossível, a conquista do título.

Depois de dois abandonos e um sétimo lugar no Rali Terras d’Aboboreira, Bernardo Sousa/José Janela (Citroen C3 Rally2) regressam aos bons resultados com o terceiro lugar, confirmando o que o piloto disse antes da prova, que as provas do WRC são mais ao seu jeito devido à experiência do passado. Nesta prova começaram em quarto, caíram para o sexto posto, recuperaram o quarto lugar na parte da tarde, e assumiram um lugar no pódio em Góis 2, mantendo-o até ao fim da prova.

Quarto posto para Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo). Depois de um quinto e dois sextos lugares, o andamento nesta prova foi melhor, e com isso, também o resultado.

Lucas Simões/Nuno Almeida (Ford Fiesta Mk II) são quintos classificados e asseguram nesta prova o seu melhor resultado de sempre no CPR. Mais uma etapa cumprida na evolução e aprendizagem do jovem piloto.

Sexto posto para José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2), mais uma prova cheia de problemas. Mas agora vem aí o piso de eleição do piloto.

Fechadas as contas do CPR, o rali prossegue para a maioria, pois agora vem aí a luta pelo Melhor Português, um ‘título’ bem importante e que fica bem em qualquer currível e nesse particular, está tudo em aberto, pois agora trata-se muito menos de Sprint e muito mais endurance. O dia de amanhã é muito longo e ainda há o domingo para cumprir.

Para já, em prova ainda estão Nuno Pinto/João Jardim (Citroen C3 Rally2), Francisco Teixeira/João Serôdio (Skoda Fabia Rally2 evo), Hélder Miranda/Hugo Pereira (Renault Clio RS R3T), Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2), Diogo Salvi/António Costa (Skoda Fabia Rally2 evo).

