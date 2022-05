CPR, Rali de Portugal: Armindo Araújo foi o mais rápido no Shakedown | AutoSport

Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) foram os mais rápidos no Shakedown do Rali de Portugal. A dupla líder do CPR fez o melhor tempo (3:09.3), seguidos de perto por Ricardo Teodósio / José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), com Bruno Magalhães / Carlos Magalhães a completarem o top 3 (3:12.1). Seguiram-se Diogo Salvi / Miguel Ramalho (Škoda Fabia R5) e Pedro Almeida / Mário Castro (Škoda Fabia Rally2 evo).

