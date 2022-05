CPR, Rali de Portugal: Armindo Araújo favorito, mas não estará só na luta… | AutoSport

Paralelamente ao WRC o Rali Portugal conta também com a quarta prova do ano do Campeonato de Portugal de Ralis, uma competição que já teve três provas, Fafe, Açores e Aboboreira, com três vencedores distintos.

A competição realiza-se na 1ª etapa do Rali de Portugal, portanto, nos troços da Lousã, Góis, Arganil e Mortágua, com o epílogo em Lousada, e tudo se resolve na sexta-feira. Os pisos deve estar complicados, já que o CPR passa depois de toda a caravana WRC, WRC2, e ainda por cima não há assistência a meio do dia.

Armindo Araújo tem ganho sempre, desde 2018, a prova do CPR, no Rali de Portugal e é por isso o claro favorito, embora, qualquer um dos melhores pilotos do CPR possa vencer, pois esta prova é um misto de rapidez com gestão e sobrevivência.

No campeonato, Armindo Araújo obteve um triunfo e dois segundos lugares, e com isso lidera o campeonato com nove pontos de avanço para um surpreendente Miguel Correia, que se estreou a vencer no último rali, na Aboboreira. Se de Armindo Araújo ninguém duvida que vai lutar por novo triunfo no Rali de Portugal, no CPR, depois de ter vencido as três edições anteriores, já a Miguel Correia não correu nada bem esta prova o ano passado, já que desistiu por acidente logo na PE2 em Góis. Só que este ano chega a esta prova ainda mais motivado, porque ganhou na Aboboreira, e este ano já conhece melhor as armadilhas que tem pela frente. Se for capaz de dosear o andamento, resguardando-se nas zonas mais complicadas, é bem capaz de voltar a obter um grande resultado. Contudo, nenhuma das equipas do CPR pode esquecer que esta prova é muito mais de gestão, do que ataque a fundo. É precisamente nesse equilíbrio que está o segredo e Armindo Araújo sabe fazê-lo na perfeição.

Bruno Magalhães assegurou três pódios, correspondentes a três terceiros lugares, mas é também nesta prova um forte candidato a vencer, o que já fez no passado, no Rali de Portugal a Sul. O ano passado teve, desde cedo problema no seu Hyundai. Este ano tem um carro novo, os problemas de suspensão estão aparentemente resolvidos, pelo que se tudo estiver ‘normal’ vai andar na luta, o mesmo se aplicando ao seu colega de equipa, no Team Hyundai Portugal, Ricardo Teodósio, que depois de ter sido campeão o ano passado, a época de 2022 tem sido muito complicada, com azares de vária índole, que não matam mas moem.

Por isso é apenas nono no campeonato, com um abandono nos Açores, um sexto lugar em Fafe e um 12º na Aboboreira.

Não há mal que sempre dure, e apesar da revalidação do campeonato ser agora quase uma miragem, há ralis para vencer, e ‘este’ fica muito bem no palmarés.

Tem andamento e experiência para isso, numa prova sem assistência durante todo o dia, vamos ver como lhe corre.

Aliás, esta questão de não haver assistência a meio do dia, num rali de piso ‘lavrado’ pela passagem da caravana do WRC, será fulcral nas contas, e se a sorte e o azar têm aqui uma boa dose de importância, a forma como os pilotos vão abordar a prova pode ser decisiva. Em nada nos admirávamos que quem tivesse um pouco mais de paciência, pudesse colher os louros no fim, mas por outro lado, nunca se podem deixar crescer as distâncias para números difíceis de recuperar e é neste limbo que está a beleza da prova.

José Pedro Fontes obteve até aqui dois quartos e um quinto lugar. É a sua posição hoje em dia nos ralis de terra. Contudo, nesta prova, isso pode jogar a seu favor, já que sabendo que não tem andamento para lutar na frente do CPR, mas como também nunca anda muito longe, pode gerir a sua prova e depois colher os frutos disso mesmo. Contudo, para vencer, tem de andar mais do que tem feito nas provas anteriores. Será capaz?

Pedro Almeida tem aqui mais uma prova para se chegar um pouco mais à frente, e vai continuar a tentar encurtar a sua diferença para quem luta mais à frente.

Pedro Meireles estreia-se no Rali de Portugal com o seu novo Hyundai i20 N Rally2, sendo também candidato a um lugar no pódio, pois está agora já bem mais ligado ao seu novo carro.

Lucas Simões estreia-se no Rali de Portugal, e esta vai ser para si uma prova de descoberta. Neste momento, o que precisa é ganhar experiência, aprender, as coisas têm estado a correr bem e é importante completar o rali para acumular essa experiência. Diogo Salvi volta a uma prova que lhe costuma correr bem e onde já obteve bons resultados. É um piloto de endurance e isso pode valer-lhe um bom resultado.

O plantel dos Rally2 completa-se com Manuel Castro, Ricardo Filipe, Paulo Caldeira, para além dos concorrentes das duas rodas motrizes que têm nesta prova um rali bem complicado pela frente, não só pela extensão dos troços, mas também devido ao previsível mau piso que vão encontrar, tratado-se ainda mais de um rali de sobrevivência ao invés de rapidez. Nas 2RM são cinco os heróis: Ernesto Cunha, Ricardo Sousa, Luís Morais, José Loureiro e Paulo Roque, que, logicamente, fazem também parte do plantel da Peugeot Rally Cup Ibérica, que conta com 14 concorrentes, que é para já liderada por Diego Ruiloba, oito pontos na frente de Ernesto Cunha. No Rali de Portugal realiza-se também a terceira prova do Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, competição que tem dois portugueses na frente ao cabo de duas provas, Miguel Campos e Ricardo Costa.

Campeonato ao cabo de três provas: 1º Armindo Araújo, 72 pontos; 2º Miguel Correia, 63; 3º Bruno Magalhães, 54; 4º José Pedro Fontes, 40; 5º Pedro, Almeida 33; 6º Ricardo Moura, 28; 7º Paulo,Neto 22; 8º Pedro Meireles, 16; 9º Ricardo Teodósio, 11; 10º Paulo Meireles, 10.

Horário/Programa

DIA 1, Quinta-Feira, 19 de maio

PE1 SSS Coimbra 2.82 km 19:03

DIA 2, Sexta-Feira, 20 de maio

PE2 Lousã 1 12.03 km 08:08

PE3 Góis 1 19.33 km 09:08

PE4 Arganil 1 18.72 km 10:08

PE5 Lousã 2 12.03 km 12:31

PE6 Góis 2 19.33 km 13:31

PE7 Arganil 2 18.72 km 14:38

PE8 Mortágua 18.16 km 16:05

PE9 SSS Lousada 3.36 km 19:03