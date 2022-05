CPR, Rali de Portugal: Armindo Araújo é o primeiro líder | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) foram os mais rápidos na Super Especial de Coimbra, e são por isso os primeiros líderes da prova relativa ao Campeonato de Portugal de Ralis.

A dupla da The Racing Factory deixou Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rallly2) a 1.6s com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) logo a seguir, a 2.7s.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2) foram quartos a 4.2s, na frente de Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2), que ficaram a 5.6s da frente com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) em sexto a 6.9s. Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rallly2) ficaram logo a seguir a 7.7.s e Lucas Simões/Nuno Almeida (Hyundai NG I20 R5) a 9.0s.

Há mais concorrentes a disputar a especial pelo que algumas das posições podem mudar.