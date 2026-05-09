CPR, Rali de Portugal, Armindo Araújo: “As coisas não estão a correr bem neste início de época”

Armindo Araújo teve uma prova para esquecer no Rali de Portugal a contar para o Campeonato de Portugal de Ralis. Uma penalização de 2 minutos e 40 segundos, fruto de um problema elétrico logo antes da primeira especial da sexta-feira, destruiu qualquer possibilidade de luta pela vitória num rali em que o piloto mostrou estar entre os mais rápidos, com três triunfos em especiais.

O piloto viu-se obrigado a gerir um dia inteiro a partir de uma posição comprometida, sabendo que o ritmo estava lá, mas que a classificação não refletia a sua verdadeira velocidade. A recuperação que fez ao longo da sexta-feira, foi um sinal claro do seu potencial, mas insuficiente para apagar o estrago feito pela paragem forçada na entrada do primeiro troço do dia.

O início de época tem sido difícil para Araújo, que reconhece que os problemas acumulados estão a prejudicá-lo no campeonato face a rivais que têm conseguido concretizar os seus resultados.

“Foi um rali péssimo para nós. Em termos desportivos, as coisas até não foram más. Se retirássemos a penalização, tinha ganho o CPR, tinha sido o melhor português até hoje [sexta]. Mas as corridas são assim. Tivemos um problema elétrico na ligação para o primeiro troço, ficámos parados muito tempo e, depois de descobrirmos o problema, seguimos, mas com 2 minutos e 40 segundos de penalização. Foi duro fazer o dia todo assim, mas faz parte das corridas.”

“Temos de dar os parabéns a quem tem feito um bom trabalho, porque outros pilotos têm merecido os seus resultados. As coisas não estão a correr bem neste início de época, é factual. Mas vamos tentar dar a volta a isto. Sabemos que temos velocidade para estar na liderança, sabemos que podemos vencer as corridas, mas um problema aqui e um problema ali não nos estão a dar esses resultados. Quem trabalha bem aproveita e nós, com estes problemas, estamos a começar a ficar para trás. Esta é a realidade que temos.”

Foto: Zoom Motorsport