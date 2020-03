CPR, Rali de Mortágua: Já há horário

Já é conhecido o horário do Rali de Mortágua, terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, que se realiza a 17 de 18 de abril. A prova do Clube Automóvel do Centro tem 12 troços, 132.76 Km de provas especiais de classificação, na sexta-feira há quatro troços, duas passagens por Palheiros – Belazaima (21.19 Km) duas passagens pela Águeda Street Stage e a super especial de Mortágua.

Depois, no sábado, mais oito troços, duas passagens por

Mortágua/Moitinhal, Mortágua/Chão de Calvos, Santuário/Póvoa do Sebo e Felgueira sebdo a segunda passagem por este último troço a PowerStage.