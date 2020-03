CPR: Rali de Mortágua foi adiado

Apesar de se encontrar fora do ‘período de contenção’ decretado pela FPAK, que suspendeu toda a atividade desportiva, por três semanas, o Rali de Mortágua foi adiado, numa decisão tomada após reunião conjunta dos municípios da CIM-Região de Coimbra. Quem o revelou foi o Autolook.pt.

O Rali de Mortágua, terceira prova do CPR, estava prevista ir para a estrada entre 16 e 18 de abril, mas tendo em conta o que se antevê para os próximos tempos e feita a avaliação de risco, José Júlio Norte, presidente da Câmara Municipal de Mortágua, entendeu “salvaguardar a saúde pública da população em geral e das pessoas envolvidas na prova, incluindo os trabalhadores do município, em particular, determinando o adiamento do Rali de Mortágua, viabilizando, posteriormente, a sua realização”.

Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, apoiou a decisão: “estaremos disponíveis para procurar a melhor solução para que se possa dar continuidade a este projecto desportivo que tanto engrandece a nossa região”, disse.

Como se sabe, a FPAK suspendeu toda a atividade desportiva pelo período de três semanas sendo que após este período será reavaliada toda a situação e as medidas ajustadas em conformidade com as autoridades de saúde.