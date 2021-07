CPR: Rali de Mortágua a 5 e 6 de novembro | AutoSport

De acordo com o que foi possível apurar pelo AutoSport, o Rali de Mortágua passa a ser a derradeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, e vai realizar-se a 5 e 6 de novembro, sexta e sábado, um mês depois do Rali Vidreiro. Desta forma e tudo correndo dentro da normalidade no CPR, como tem sucedido até aqui, depois de realizados o Rali Terras d’Aboboreira, Vodafone Rally de Portugal, Rali de Castelo Branco, e tendo pela frente os ralis Vinho da Madeira (5-7 agosto) Rali da Água-CIM Alto Tâmega (4-5 setembro), Rally Serras de Fafe e Felgueiras (1-3 outubro), Rali Vidreiro – Centro de Portugal 8-10 outubro, o Rally de Mortágua fechará o campeonato a 5 e 6 de novembro